События

19:26 25.10.2019

Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

1 мин читать
Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения на востоке Украины с начала суток в понедельник вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и подрыва на установленной боевиками растяжке, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сводке.

Согласно сообщению, с начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня: пять из них пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и четыре – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При этом участки разведения сил и средств возле г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под огонь не попали.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, СПГ и другого стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 25.10.2019
Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

12:02 25.10.2019
Боевики, имитируя готовность к разведению сил у Богдановки, обстреляли ВСУ

Боевики, имитируя готовность к разведению сил у Богдановки, обстреляли ВСУ

07:26 25.10.2019
Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

19:30 24.10.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

15:48 24.10.2019
Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

13:38 24.10.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

07:15 24.10.2019
Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:16 23.10.2019
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

17:15 23.10.2019
Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

13:17 23.10.2019
Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове произошла перестрелка, один человек погиб, один ранен

Боевики, имитируя готовность к разведению сил у Богдановки, обстреляли ВСУ

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

ВАКС объединил уголовные производства в деле о завладении средствами "Энергоатома"

Волынский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

ПОСЛЕДНЕЕ

До 23 человек выросло число погибших при разгоне протестующих в Ираке

В Харькове пресечена деятельность интернет-магазина, продававшего кокаин, амфетамин и экстази

Facebook запускает в США вкладку с новостями WSJ, Bloomberg и других изданий

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемую в похищении ребенка в Коцюбинском - СМИ

Украина интересна НАТО своим опытом войны с РФ - Загороднюк

Юристы не ожидают позитивных последствий для бизнеса от сокращения количества судей Верховного суда – мнения

Министр обороны Загороднюк: Мы перезапускаем формат сотрудничества с НАТО

Полицейские задержали лжеминера Запорожской АЭС

Налоги от лотерей государство должно направить на финансирование социальной сферы - М.С.Л.

Участник перестрелки в Харькове подорвался на гранате, когда его пытались задержать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА