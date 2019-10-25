Трое украинских военных ранены на Донбассе с полуночи

Трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения на востоке Украины с начала суток в понедельник вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и подрыва на установленной боевиками растяжке, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один - в результате обстрела, двое - в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", - говорится в сводке.

Согласно сообщению, с начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня: пять из них пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и четыре – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". При этом участки разведения сил и средств возле г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под огонь не попали.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, СПГ и другого стрелкового оружия.