Украина интересна НАТО своим опытом войны с РФ - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что в отношениях с НАТО Украина перешла от получения помощи от альянса к обмену опытом с союзниками.

"В НАТО нас видят партнером. У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путем - это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам", - сказал Загороднюк в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончании участия во встрече министров обороны альянса с партнерами по операции в Афганистане.

По словам министра, в ходе двухдневного визита в Брюссель у него состоялся ряд встреч. "Это был интенсивный визит: состоялся ряд встреч: с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его заместителем, ряд двусторонних встреч с представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии. Все страны высказали поддержку Украине и четкое понимание продолжающейся российской агрессии. Мы также дали четкие сигналы нашего абсолютного приоритета защищать наши национальные интересы, и нас в этом поддерживает альянс", - рассказал он.

Загороднюк отметил, что в ходе каждой встречи речь шла и о "вопросе войны с Россией, борьбы с агрессией" в отношении того, что "это не вопрос Украины и России - это вопрос стабильности всего континента". "Это рассматривается с геополитической точки зрения, как вопрос стабильности региона и мира. Они понимают, что наш успех - это успех всего цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам главы ведомства, также прошла встреча с представителями Европейского оборонного агентства, с которым начинается ряд проектов. "Мы прошлись по списку, какие именно проекты мы можем начать", - добавил Загороднюк.