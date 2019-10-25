События

17:11 25.10.2019

Налоги от лотерей государство должно направить на финансирование социальной сферы - М.С.Л.

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В Украине должна заработать модель целевого использования государством поступлений от лотерей, заявил и.о. директора по коммуникациям оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Антон Авдеев во время вручения нового снаряжения воспитанникам хоккейной школы в ледовой арене “Льодограй” (г. Богуслав, Киевская обл.) в пятницу.

“Во всем мире за счет лотерей государство финансирует различные социальные и инфраструктурные проекты: местное кино, спорт, образование... И Украина не должна быть исключением!”, - отметил он.

В то же время, по мнению представителя “М.С.Л.”, ситуация на лотерейном рынке далека от идеальной. “Кабинет Министров Украины предложил законопроект о регулировании игорного бизнеса. Мы анализируем этот проект. И не понимаем, почему там так много о лицензионных условиях и требованиях к операторам, а о механизмах финансирования социальной сферы лишь несколько абзацев”, - отметил Авдеев.

Он также подчеркнул, что сейчас “М.С.Л.” за собственный счет финансирует некоторые социальные проекты. Среди них кинофестиваль “Молодость” и ледовая арена “Льодограй”, на строительство которой компания потратила около $3 млн.

По мнению Авдеева, история ледовой арены “Льодограй” - яркий пример того, как деньги от лотерей могут изменить жизнь детей по всей Украине.

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Интерфакс-Украина
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