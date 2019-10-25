Активисты Нацкорпуса провели митинги под стенами 20 облгосадминистраций и мэрии Киева с требованием встречи с Зеленским

В пятницу, 25 октября, в Киеве и всех областных центрах Украины состоялась инициированная партией "Национальный корпус" акция протеста "Нет капитуляции. Время действовать", в ходе которой активисты выступали против реализации сценария, который предусматривает реализация "формулы Штайнмайера".

"Сотни участников всеукраинской мирной акции собрались под стенами облгосадминистраций в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Кропивницком, Одессе, Черкассах, Северодонецке, Харькове, Виннице, Чернигове, Херсоне, Сумах, Николаеве, Конотопе и других городах", - сообщает в пятницу пресс-служба Нацкорпуса.

По данным пресс-службы, митингующие запустили в небо световые ракеты и держали баннеры с надписями: "Требования нации - нет капитуляции", "Зеленский, дай гарантии", "Ветераны против сдачи позиций".

"Раньше мы дали президенту Зеленскому 10 дней для того, чтобы он отреагировал на наши требования. Сегодня мы собрались под стенами облгосадминистраций, чтобы через губернаторов передать наши требования президенту. Чтобы он, наконец услышал, что несмотря на усталость от войны украинцы не хотят заканчивать войну отводом войск", - сказал во время митинга под стенами Киевской ОГА представитель Нацкорпуса Киевщины Алексей Бык.

В Нацкорпусе штабе сопротивления капитуляции настаивают на встрече с Зеленским, который должен гарантировать представителям штаба недопущение отвода украинских войск от линии разграничения, амнистии террористам и введение каких-либо антиконституционных особых статусов оккупированных территорий, а также невозможность проведения выборов в ОРДЛО к установлению контроля Украины на всей территории Донбасса.

Соответствующие требования представители штабов вручили главам облгосадминистраций с тем, чтобы передать их президенту.