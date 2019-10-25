Школы и детские садики Киева могут дистанционно управлять потреблением тепла и экономить

Около 500 объектов учреждений социальной сферы оснащены современной системой дистанционного управления потребления тепла и в период школьных каникул или когда температура воздуха позволяет, они значительно экономят на отоплении, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Школы и садики нашего города имеют современные тепловые пункты, работающие в автоматическом режиме. К тому же, 500 объектов (школ и садиков) оснащены современной системой дистанционного управления на следующие периоды. Когда относительно тепло или в период каникул, - потребление тепла в таких заведениях будет уменьшено до минимального уровня, и будет обеспечена экономия и оптимальный режим потребления тепловых ресурсов", - отметил Пантелеев во время брифинга в пятницу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также он напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы). Сегодня подключение таких заведений происходит согласно их заявкам. 100% заявок удовлетворены в социальной сфере.