В Киеве стартовал отопительный сезон

С пятницы, 25 октября, в Киеве начинается отопительный сезон уже для всех зданий, в частности, жилого сектора, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев и добавил, что для полного запуска теплоснабжения необходимо около 10 дней, учитывая разветвленную систему теплоснабжения.

"Распоряжение КГГА о старте отопительного сезона опубликовано сегодня.

Петр Пантелеев напомнил, что 30 сентября начали отопительный сезон для учреждений социальной сферы (школы, садики, больницы).

"Сегодня подключения таких заведений происходит согласно их заявкам. В общем 90% школ и детсадов уже подключены", - сообщил Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, в этом году запуск тепла происходит позже, чем происходил последние 10 лет.

"Погода дала нам возможность сэкономить и сделать больше ремонтных работ. Киевляне сэкономили 130 млн грн за тот период, если сравнивать с запуском отопительного периода с 15 октября. Сегодня еще плюсовая температура, и днем будет +16, но система теплоснабжения Киева - большая, комплексная и достаточно инертная, ведь это 2,7 тыс. км тепловых сетей, 200 котельных, две большие ТЭЦ. Учитывая это, мы начинаем развертывание системы теплоснабжения уже сегодня, чтобы в период настоящих холодов киевляне имели в домах тепло. На подключение в целом необходимо будет около десяти календарных дней. Конечно, для тепловиков выходные будут отсутствовать, ведь все будут работать в штатном режиме", - сказал представитель КГГА.