Боевики, имитируя готовность к разведению сил у Богдановки, обстреляли ВСУ

В четверг, 24 октября, боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения сторон №3 (Богдановка), совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

"Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3 оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательств", - говорится в обнародованном в пятницу на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.