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11:39 25.10.2019

В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США

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В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США

Киберполиция задержала в одной из гостиниц Киева 32-летнего хакера, который скрывался в Украине от правоохранительных органов США и подозревается в хищении $6 млн со счетов финансовых учреждений.

"Хакер подозревается в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, мошенничестве, а также краже и отмывании денег в особо крупных размерах", - сообщается на сайте Нацполиции Украины в пятницу.

Расследование преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) США. В этом году в Украину поступил запрос об оказании помощи в поимке преступника.

Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Теги: #сша #киберполиция #хакеры
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