Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на ромскую активисту Белову

Полиция Запорожской области задержала ранее судимого мужчину, который 24 октября днем с ножом напал на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

"Нападающий задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас пострадавшая прооперирована и находится в больнице", - сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу.

Так, правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника 1979 года рождения около 22:30. По месту его проживания проведен обыск и изъяты вещественные доказательства

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут установлены мотивы преступления.

Как сообщалось, 24 октября полиция Запорожской области сообщила, что разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления, совершенного в подъезде дома на ул.Европейской.

"Сегодня, в подъезде дома по ул.Европейской в г.Запорожье, неизвестный мужчина причинил ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани сообщил, что неизвестные совершили нападение на активисту, руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на ул.Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественника, лидера организации "Антикорупційний рух Запоріжжя" Константина Белова", - написал Хамдани на своей странице в Фейсбуке.

"Мы обращаемся к запорожским правоохранительным органам с настоятельным требованием найти и наказать преступника, и выступаем против всяческих подобных преступлений против других национальностей!", - подчеркнул Хамдани.