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09:56 25.10.2019

В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

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В Киеве ночью на рынке взорвалась граната

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва гранаты на Троещинском рынке столицы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 1:15 в Деснянское управление полиции поступило сообщение о взрыве на рынке на ул.Теодора Драйзера", - сказано в сообщении.

Так, полицейские установили, что неизвестный, проходя между торговых киосков, бросил неизвестный предмет, который сразу взорвался. После этого злоумышленник убежал.

"Пострадавших среди граждан нет, однако повреждены фасады трех магазинов. Осмотрев место происшествия, правоохранители изъяли остатки взрывчатки, которые отправили на экспертное исследование. По предварительной информации, это - фрагменты гранаты "Ф-1", - отметили в полиции.

Правоохранители внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к правонарушению.

Теги: #киев #граната #полиция
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