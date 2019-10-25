"Евросолидарность" предлагает Верховной Раде и руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО на декабрьском саммите альянса - Порошенко

Партия "Европейская солидарность" предлагает парламенту и руководству Украины обратиться к участникам саммита НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, заявляет лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подписи под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции", - сказал Порошенко в видеообращении на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Как отметил пятый президент, поставить на повестку дня вопрос о Плане действий членства в НАТО - в первую очередь обязанность украинского президента, а парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

"Призываю коллег по Верховной Раде, - и кто во власти, и кто в оппозиции, - поддержать наше предложение на следующей неделе", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, "устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО".