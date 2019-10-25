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07:58 25.10.2019

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

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Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Западные страны в ходе заседания Совета Безопасности призвали Турцию выполнять свои обязательства по защите гражданского населения на северо-востоке Сирии, передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе открытого заседания СБ ООН по Сирии помощник генерального секретаря по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила об усугублении гуманитарной ситуации в стране из-за военной операции Турции.

Зампостпреда Великобритании при Всемирной организации Джонатан Аллен "призвал Турцию, как и все стороны конфликта в Сирии, выполнять обязательства в отношении гражданского населения согласно международному гуманитарному праву".

"Мы будем пристально следить за деталями осуществления договоренностей", - отметил он.

Специальный советник американской миссии при ООН Михаил Баркин отметил, что Турция должна защищать гражданское население на северо-востоке Сирии и что США поддерживают безопасность и стабильность САР.

В свою очередь постпред Германии при Организации Кристоф Хойсген назвал "тревожными" сообщения "об ударах по гражданскому населению" в ходе турецкой операции.

"Виновные должны предстать перед судом. И, может быть, наш турецкий друг расскажет о том, что собирается Турция в этой связи делать", - заявил он.

Турецкий коллега Феридун Синирлиоглу на это ответил, что "операция проводилась при полном соблюдении международного гуманитарного права".

"Операция была нацелена исключительно на террористов, их убежища, оружие и транспортные средства. Мы приняли все необходимые меры для того, чтобы не допустить ущерба для гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

По словам Мюллер, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в ходе военной операции Турции на северо-востоке Сирии "получило тревожную информацию о гибели людей и ущербе исключительно важной гражданской инфраструктуры".

"Боевые действия привели к серьезным передвижениям населения. За последние две недели приблизительно 180 тысяч человек, в том числе приблизительно 80 тысяч детей, вынуждены были бежать на юг", - сообщила представитель ООН.

Она добавила, что "более 10 тысяч человек вынуждены были бежать в Ирак с момента начала военной операции".

Теги: #сирия #турция #обязательства #оон
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