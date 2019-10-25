События

07:26 25.10.2019

Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

2 мин читать
Один боец ВСУ получил ранения в результате 25 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – говорится в сводке, обнародованной в пятницу утром на странице штаба в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ; у Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: 5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли", – отметили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:30 24.10.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

15:48 24.10.2019
Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

13:38 24.10.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

07:15 24.10.2019
Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:16 23.10.2019
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

17:15 23.10.2019
Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

Зеленский: встреча в "нормандском формате" произойдет, когда будет разведение сил на трех участках, что не происходит из-за обстрелов

13:17 23.10.2019
Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

Боевики на Донбассе с полуночи 9 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих

11:39 23.10.2019
Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

Боевики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения у Золотого

07:29 23.10.2019
За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

19:03 22.10.2019
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток из-за обстрелов, украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС объединил уголовные производства в деле о завладении средствами "Энергоатома"

Волынский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера"

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: Попытка дискредитации спецподразделения НГУ - знак качества его борьбы за независимость и территориальную целостность Украины

"Евросолидарность" предлагает Верховной Раде и руководству Украины поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО на декабрьском саммите альянса - Порошенко

Трое курсантов одесской Военной академии получили осколочные ранения на полигоне

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело

Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

Секретная служба США допросила рэпера Eminem из-за его песен с угрозами в адрес Трампа

Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА