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05:26 25.10.2019

Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

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Гражданин Азербайджана пытался тайком вывезти в РФ раритетные фотоаппараты

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы пресекли попытку нелегального вывоза в Российскую Федерацию трех фотоаппаратов Leike1936 года выпуска.

"В пункт пропуска Плетеневка прибыл автомобиль марки "Мерседес". На нем в Россию направлялся гражданин Азербайджана 1970 года. При осмотре транспортного средства правоохранителями выявлено три фотоаппарата немецкого производства Leike 1936 выпуска, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность", - сообщает пресс-служба ВОсточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Фотоаппараты изъяты. На гражданина Азербайджана составлены административные материалы.

Теги: #граница #иностранец #контрабанда
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