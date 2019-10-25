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03:16 25.10.2019

Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

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Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

В четверг вечером после футбольного матча "Динамо" с "Копенгагеном" в Лиге Европы автобусы с болельщиками были забросаны неизвестными камнями в центре столицы, несколько человек задержаны, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В результате происшествия никто не пострадал. Пять человек доставили в управление полиции для дачи объяснений", – говорится в сообщении на странице полиции в Фейсбук в четверг вечером.

В полиции уточнили, что происшествие произошло на ул.Большой Васильковской где группа неизвестных лиц забросала камнями автобусы, перевозящие футбольных болельщиков.

"При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Теги: #киев #полиция #болельщики #футбол
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