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02:14 25.10.2019

Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

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Военная операция Турции усугубила гуманитарную ситуацию в Сирии - ООН

Турецкая военная операция серьезно повлияла на гуманитарную ситуацию на северо-востоке Сирии, заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Военная операция (Турции на северо-востоке - ИФ) серьезнейшим образом сказалась на гуманитарной ситуации", - сказала она, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Боевые действия привели к серьезным передвижениям населения. За последние две недели приблизительно 180 тысяч человек, в том числе приблизительно 80 тысяч детей, вынуждены были бежать на юг", - сообщила представитель ООН.

Она добавил, что "более 10 тыс. человек вынуждены были бежать в Ирак с момента начала военной операции".

По словам Мюллер, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека "получило тревожную информацию о гибели людей и ущербе исключительно важной гражданской инфраструктуры".

Она напомнила, что из трех млн человек, проживающих на северо-востоке Сирии, 1,8 млн "уже и так нуждаются в той или иной форме в гуманитарной помощи".

"В ООН глубоко озабочены перспективами дальнейших военных действий на границе Турции и Сирии", - заявила она.

Теги: #сирия #операция #турция #оон
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