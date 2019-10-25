Холодницкий сообщил, что зарегистрировано уголовное производство по нардепу из "Слуги народа" Медянику

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о регистрации уголовного производства по заявлению о совершении преступления народным депутатом, членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеславом Медяником (фракция "Слуга народа").

"По господину Медянику к нам действительно поступило заявление о преступлении и производство такое зарегистрировано", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

15 октября в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона депутата от "Слуги народа" Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал как "порешать" вопросы с прокурорами".

17 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет проведено внутреннее расследование в связи с возможно компрометирующей телефонной перепиской Медяника во время пленарного заседания Рады.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский высказался за то, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которые стали участниками скандала о якобы взяточничестве, а также депутат Медяник должны пройти проверку на полиграфе. 23 октября Арахамия сообщил, что Медяник готов пройти полиграф.