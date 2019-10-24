Трамп заявил, что США продолжат охранять месторождения нефти в Сирии от ИГ

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американские военнослужащие продолжат охранять нефтяные месторождения в Сирии от боевиков ИГ.

"Нефтяные месторождения, тема которых была затронута в моей речи по Турции и курдам вчера, удерживались боевиками ИГ до тех пор, пока США не отвоевали их с помощью курдов", - написал он в Twitter.

"Мы никогда не позволим реорганизованным боевикам ИГ вернуть эти месторождения", - добавил Трамп.

Ранее шеф Пентагона Марк Эспер уже заявлял о возможности сохранить небольшое военное присутствие США на северо-востоке Сирии для охраны местных нефтяных месторождений и борьбы с остатками группировки ИГ.