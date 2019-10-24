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22:32 24.10.2019

В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

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В Киеве дифтерией заболел 9-летний ученик одного из лицеев

В Киеве зарегистрирован случай заболевания дифтерией у 9-летнего школьника одного из столичных лицеев, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

"Подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика в Киеве. Ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали", – говорится в сообщении на странице Центра в Фейсбук в четверг вечером.

Медики подчеркнули, что диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Показаний для введения сыворотки нет.

Отмечается, что больной имел контакт с 45-ю людьми, из них 36 детей, обзор которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция

В ЦОЗ напомнили, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. "Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста", – сказано в сообщении.

Кроме того, медики отметили, что дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. "Вакцина является бесплатной, а когда прививаться можно уточнить у семейного врача", – резюмировали в ЦОЗ.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье госпитализировали 15 пациентов, четверо из которых больны дифтерией, а остальные определены как носители.

"По результатам дополнительных обследований позитивный результат выявили еще у 12 контактных лиц. Все они госпитализированы в Закарпатскую областную инфекционную больницу, двоим из них установлен диагноз дифтерии миндалин. По состоянию на сегодня в Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных, остальные квалифицированы как носители", – сообщил гендиректор ЦОЗ Владимир Курпита на пресс-конференции в Киеве.

Курпита указал на отсутствие дефицита сывороток в Украине. "В целом в Украине в наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии. В предыдущем году Украина использовала для лечения 10-ти больных 46 флаконов. То есть, в целом по стране потребность покрыта полностью. По по состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцины от дифтерии для взрослых со сроком годности до 2021 года, в том числе в Закарпатье более 110 тыс. доз", - сказал он.

Как сообщалось, в августе партию дифтерийного антитоксина (200 ампул), предоставленную в качестве гуманитарной помощи Всемирной организацией здравоохранения, поставили во все регионы Украины. Помимо того продолжается процедура закупок сывороток за средства государственного бюджета с привлечением международных организаций. Заявленное количество необходимых доз сывороток увеличили, объединив потребности 2018-го и 2019 бюджетного года.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую, в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.

В регионах по состоянию на 1 августа 2019 года есть более 2 млн доз вакцин для детей дошкольного возраста АКДС, а также более 6 тыс. доз АДС и АДС-М.

Теги: #киев #дифтерия #школьник
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