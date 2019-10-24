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21:16 24.10.2019

ВАКС объединил уголовные производства в деле о завладении средствами "Энергоатома"

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ВАКС объединил уголовные производства в деле о завладении средствами "Энергоатома"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединил уголовные производства, в которых фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко.

"Высший антикоррупционный суд объединил криминальные производства, касающиеся правонарушений, в которых обвиняется экс-депутат о причинении вреда НАЭК "Энергоатом", с производством по делу "ВостГОК", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке в четверг

Отмечается, что слушание по объединенному делу состоится 15 ноября в 15:00 в Высшем антикоррупционном суде, зал № 5.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации).

Так, Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

Сначала Шевченковский суд хотел использовать процедуру решения вопроса подсудности: представление в Апелляционный суд, который обращается в Верховный суд, однако 30 сентября Апелляционный суд вернул представление Шевченковского суда назад, отметив, чтобы он передал дело в Антикорсуд напрямую.

Ранее Шевченковский райсуд передал напрямую в ВАКС дело сообщников Мартыненко - Павла Скаленко и Владимира Святненко.

Теги: #вакс #энергоатом #заседание
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