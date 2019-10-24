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20:45 24.10.2019

Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

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Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область и поручил чиновникам разобраться с проблемой поиска помещения для размещения таможни.

"Одна из проблем - на таможенных пунктах до сих пор не запущен стационарный сканер, который бы дал совершенно новые возможности по борьбе с контрабандой. И так не только в "Порубное". Из семи сканеров, которые закупила ГФС - ни один не работает. Они уже полгода ждут ввода в эксплуатацию. Так не должно быть. Дал поручение Максиму Нефьодову (главе Государственной таможенной службы – ИФ) решить эту проблему", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он сообщил, что Нефьодов должен представить через 2 недели стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запуска закупленного оборудования.

Кроме того, Гончарук отметил, что таможне "в наследство" досталось множество проблем, среди которых контрабанда и коррупция.

"Деньги на реконструкцию подъездных путей к пунктам выделены год назад – не известно где. Денег нет, дорог - нет! Прошу Генпрокурора взять под свой контроль эту ситуацию, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул премьер-министр.

Также Гончарук дал неделю начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Шпаку, мэру Черновцов Алексею Каструку и и.о. главы Черновицкой ОГА Михаилу Павлюку найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

"7 дней - жду отчет с адресом помещения, где будет расположена новая таможня в области", - заявил он.

Премьер-министр поручил правоохранителям области усилить борьбу с таможенными правонарушениями.

"Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов - или вы прекращаете "крышевать" контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. При запуске новой таможни будут приняты конкретные решения. Время схем в прошлом. Мы на это очень жестко будем реагировать!", - подытожил премьер-мнистр.

Теги: #таможня #черновцы #гончарук
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