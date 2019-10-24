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20:06 24.10.2019

Главы двух комитетов от "Слуги народа" инициируют отчет в Раде главы АМКУ

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Главы двух комитетов от "Слуги народа" инициируют отчет в Раде главы АМКУ

Заслушать в Верховной Раде отчет Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева предлагают главы энергетического и экономического комитетов парламента Андрей Герус и Дмитрий Наталуха, входящие в пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".

Соответствующие проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг.

Текст его пока отсутствует. Головным комитетом указан экономический, однако помимо него упомянуты еще два – бюджетный и антикоррупционный.

В середине сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нынешний глава АМКУ Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, пока сохранит ее. "Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК", - сказал глава государства.

С момента президентских выборов Зеленский назначил шесть из восьми госуполномоченных АМКУ, в том числе первым замглавой комитета – доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору, а замглавой – начальника Управления экономического анализа АМКУ Дарью Чередниченко.

Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.

Срок полномочий главы комитета и госуполномоченных согласно закону составляет 7 лет. "Глава Антимонопольного комитета может быть освобожден от должности в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья. Глава АМКУ имеет право заявить о своей отставке президенту Украины", – говорится в законе.

Ранее Герус критиковал работу Терентьева на посту антимонопольного ведомства.

Теги: #отчет #амку
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