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19:50 24.10.2019

Денисова заверила делегацию Венецианской комиссии, что в украинском законе о языке нет дискриминационных норм

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Денисова заверила делегацию Венецианской комиссии, что в украинском законе о языке нет дискриминационных норм

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе встречи с делегацией Венецианской комиссии с участием секретаря комиссии Томаса Маркерта выразила убеждение, что положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (№2704-VIII) не имеют дискриминационной составляющей.

"Во время встречи были детально проанализированы и обсуждены все, по мнению делегации, дискуссионные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №2704-VIII. Выразила свое убеждение, что в законе отсутствуют дискриминационные нормы по языковому признаку не только в отношении русскоязычных граждан, но и к другим гражданам Украины из числа национальных меньшинств. Ведь он направлен на урегулирование исключительно вопросов развития и функционирования украинского языка как государственного", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Кроме того, добавила омбудсмен, она пояснила членам Венецианской комиссии, что исследования и оценка рассмотрения и принятия в сессионном зале народными депутатами Украины указанного закона относится к компетенции Конституционного суда страны.

"Надеюсь, что по результатам активной дискуссии членами Венецианской комиссии будет предоставлено объективный и всесторонний вывод относительно языкового закона", - написала Денисова.

Теги: #венецианская_комиссия #язык #закон
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