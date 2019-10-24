Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков – штаб ООС

В течение суток четверга вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил",- говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 8 обстрелов по позициям Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов наших позиций: у Золотого-4 (не участок разведения) с направления Золотого-5 - из автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевов - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого с направления Калиновой - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Кроме того, напоминают в пресс-центре ООС, боевики прибегли к провокации с целью дискредитации украинских военных, когда около 10:00 30 минут, враг из АГС-17 обстрелял работников КП "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы на неподконтрольной правительству Украины территории в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", возле остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

"Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30)", - говорится в информации.