Суд взял под стражу мужчину, нападавшего на женщин в Святошинском районе Киева

Киевская местная прокуратура №6 совместно с сотрудниками полиции задержали и сообщили о подозрении 46-летнему ранее судимому киевлянину по фактам изнасилования и ограбления женщин.

"Установлено, что насильник совершал преступления на территории Святошинского района столицы. Так 12 октября 2019 злоумышленник совершил разбойное нападение на 19-летнюю девушку, после чего, учитывая уязвимое состояние потерпевшей, изнасиловал", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Позже злоумышленник совершил еще одно такое преступление, однако 35-летняя женщина смогла вырваться и позвать на помощь.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.152 (изнасилование), ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.187 (разбой) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.