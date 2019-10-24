ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Киева выявили механизм незаконного перемещения через государственную границу культурных ценностей без надлежащего таможенного контроля.

Как сообщает пресс-служба ГБР в четверг, схема работала при участии главного государственного инспектора таможенного поста " Борисполь-аэропорт" Киевской таможни Государственной пограничной службы Украины.

"Граждане совместно с работниками таможенной службы наладили механизм незаконного перемещения через таможенную границу Украины предметов, которые, возможно, представляют культурную ценность. Речь идет о редких монетах из драгоценных металлов", - сказано в сообщении.

Так, 23 октября во время следственных действий в международном аэропорту "Борисполь" у гражданина, который должен был совершить перевозки, обнаружено и изъято 38 редкостных монет.

Сейчас назначено искусствоведческую экспертизу для установления принадлежности изъятых объектов культурной ценности. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по ч.2 ст.201 (контрабанда) и ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины