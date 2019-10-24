НСЗУ: 64% медучреждений вторички уже автономизировались

В Украине автономизировались 64% учреждений медицинской специализированной помощи, сообщила Национальная служба здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, наибольшее количество автономизированных медучреждений вторички (97,89%) - в Полтавской области, где реализуется пилотный проект по трансформации специализированной медицинской помощи. В тройке лидеров также Винницкая (97%) и Харьковская (94, 6%) области.

За последний месяц возросло количество автономизированных специализированных учреждений здравоохранения в Николаевской, Одесской, Сумской и Закарпатской областях.

В то же время самые низкие показатели по автономизации специализированных медучреждений в Киеве - около 9%.