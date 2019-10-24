Японский математик обратился к украинским школьникам

Недавно на украинском языке был издан японский бестселлер для детей «Математик, що перетворився на мурашку» известного ученого-математика Масао Морита. Это книга-размышление о сущности математики, как науки, понятия чисел и самой жизни, попытки взглянуть на человеческие знания о мире с нового ракурса. Узнав, что одной из первых за пределами Японии его книгу увидит украинская аудитория, Морита написал письмо-обращение к своим украинским читателям и ценителям математики в целом.

"Написание этой книги было для меня увлекательным вызовом. Вопрос, который меня преследовал – "что такое число один"? Это основной и очень сложный вопрос. Вам может быть интересно, как профессиональный математик может не понимать значение первого и простого числа "единица", но тогда я задам вопрос – как бы вы сами объяснили значение слова "один"?

Вы можете показать мне яблоко и карандаш и сказать "вот это – один", но яблоко и карандаш разные, а как разные вещи могут быть одинаковым "одним"? Показать примеры "одного" легко, но очень трудно объяснить, что такое "один", когда кто-то не знает, что это такое!

Математика может помочь вам видеть вещи по-разному, и я имею в виду "по-разному" очень радикально. Математика – это не только вычисления или привыкание к сложным уравнениям. Самая большая радость математики для меня – это чувство удивления, которое ты испытываешь, когда замечаешь, насколько кардинально разными могут быть вещи. Это чувство удивления и восторга от бесконечности возможностей в области мышления – это то, чем я хотел поделиться с детьми. Они заслуживают знать, что математика – это значительно больше, чем просто получение правильных ответов. Я надеюсь, что эта книга поможет им раскрыть, сколько свободы и радости можно получить от собственного мышления".

Именно об этом говорится в книге «Математик, що перетворився на мурашку», которая вышла в благотворительном издательском проекте ЛакіБукс. Книга дополнена иллюстрациями известного японского мастера дизайна ткани и книг – Кацудзо Вакисака. Впервые украинскую версию книги в Киеве представила кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики НАНУ Ирина Егорченко. Она согласна с японским автором:

"Математика очень красивая и интересная наука, и хочется чтобы дети увидели эту красоту. Человечество придумало математику для упрощения жизни, и полезно научиться пользоваться этими достижениями, чтобы лучше принимать решения, чтобы понимать мир вокруг нас".

Благодаря проекту ЛакіБукс книга бесплатно пополнила фонды 150 библиотек Востока и Юга Украины. Это не первый опыт проекта в издании математических книг. В прошлом году свет увидела книга украиснкого автора Кузька Кузякина # ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА.

«Книга Масао Морита захватила нас с первого взгляда. Это одновременно научно-популярное издание, рассказывающее об основах математики, и пример восточной философии для детей. А вместе с оригинальными иллюстрациями она открывает большой и интересный мир науки, новых знаний, возможностей и стремления к совершенству», - уверен инициатор проекта ЛакіБукс, инвестор и IT-бизнесмен, соучредитель компании Lucky Labs Сергей Токарев .

Книгу в рамках проекта выпустило черновицкое издательство "Чорні вівці". «Математик, що перетворився на мурашку», был представлен на львовском Форуме издателей 2019.