Правоохранители объявили о подозрении женщине, которая похитила младенца в Коцюбинском

Полиция Киевской области сообщила о подозрении 26-летней женщине, которая 23 октября похитила трехмесячного младенца в пгт Коцюбинское Киевской области.

"Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция Киевской области на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Отмечается, что 25 октября, в Ирпенском городском суде будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.