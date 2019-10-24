В пятницу и в субботу в Украине будет тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 25 и 26 октября, в Украине сохранится теплая погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу ночью и в первой половине дня туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, на крайнем западе 17-22°.

В Киеве - без осадков, ночью и в первой половине дня туман; температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,1 градус тепла в 1923 году, самая низкая ночью – на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

В субботу, 26 октября, в Украине ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 20-22°.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.