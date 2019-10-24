Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Двое гражданских лиц пострадали в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями сотрудников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки "Зеленый Гай", сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

Как говорится в сообщении, обстрел производился из автоматического станкового гранатомета АГС-17 и начался около 10:30.

При этом с украинской стороны для проведения этих работ были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение режима "Тишина" до 17.00.

"Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, в ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров. По тактико-техническим характеристикам выстрела из АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30). Так как указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - говорится в сообщении.