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13:58 24.10.2019

ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Штепе EUR3600

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ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Штепе EUR3600

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу экс-мэра Славянска Нели Штепы и обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию, заявил ее адвокат Александр Тананакин.

"Штепа жаловалась на длительное безальтернативное содержание под стражей. Суд удовлетворил эту жалобу и признал нарушение ст. 5 и ст.6 Европейской конвенции по правам человека. Он также присудил выплатить ей денежную компенсацию в сумме 3600 евро (2600 евро в качестве компенсации за нарушенное право и 1000 евро на правовую помощь)", - сказал Тананакин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, компенсация должна быть выплачена его подзащитной в течение 1-3 месяцев.

Ранее другой адвокат Штепы сообщал, что ЕСПЧ принял к рассмотрению ее жалобу в мае 2017 года.

Как сообщалось, 6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

23 октября 2019 года Орджоникидзевский суд Харькова назначил обвинительный акт к слушанию на 15 ноября.

Теги: #штепа #компенсация #штраф #еспч
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