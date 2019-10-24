События

13:38 24.10.2019

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

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Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала суток в четверг, при этом участки разведения сил и средств в районе г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области под обстрел не попали.

"Защитники Украины каждый раз вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую активность из стрелкового вооружения. По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь среди наших героев в результате вражеского огня нет", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Министерства обороны Украины.

Два обстрела пришлись на район г.Марьинка Донецкой области, еще один – на район пгт Талаковка Кальмиусского района г.Мариуполь. В ходе обстрелов боевики использовали ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Теги: #оос #минобороны #обстрел #ордло
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