НАПК сообщает о декларировании недостоверных сведений гендиректором аэропорта "Борисполь" и председателем Полтавского облсовета

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 15 млн грн при полной проверке деклараций за 2016 год генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина, судьи Николаевского райсуда Львовской области Юлиана Демьяновского, председателя Полтавского облсовета Александра Беленького.

Как сообщается на сайте НАПК, Рябикин в декларации указал недостоверные сведения о находящемся в его собственности стояночном судне "Рапан" и полученном им доходе от предоставления имущества в аренду. Он также не задекларировал собственные корпоративные права и корпоративные права члена семьи (дочери), а также не упомянул о принадлежащих дочери нежилых помещениях и автомобиле, а также о полученном ею доходе от занятия предпринимательской деятельностью. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 10,6 млн грн.

Демьяновский не указал в декларации сведения о своих и супруги корпоративных правах и недостоверно указал размер полученных ими доходов. Кроме того, он отметил недостоверные сведения о жилом доме, принадлежащем супруге на праве собственности. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 4,1 млн грн.

Беленький привел недостоверные сведения о наличии корпоративных прав, принадлежащих ему на праве собственности. Кроме того, он не сообщил о собственных средствах, размещенных на банковских счетах. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 750 тыс. грн.

"Обоснованные выводы о признаках уголовного преступления будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.