Киевсовет поддержал выпуск электронных проездных для 330 тыс учащихся, включая кадетов

Депутаты Киевского городского совета приняли решение об обеспечении выпуска электронных проездных билетов учащимся, в том числе кадетам, на базе электронной пластиковой карты в общем количестве 330 тыс штук.

Как сообщается на сайте Киевсовета, соответствующие изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-21 годы были поддержаны 80 голосами. На их реализацию необходимо 31,5 млн грн.

"По подсчетам, ежегодно город бесплатно перевозит более 903 тыс человек. Средний размер возмещения за льготный проезд составляет почти 162 тыс грн в месяц. Всего в этом году город заложил более 1,7 млрд грн для перевозки льготных категорий", - говорится в сообщении.