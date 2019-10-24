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12:49 24.10.2019

Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

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Полиция задержала на рынке "Троещина" 17 иностранцев-нелегалов

Столичные правоохранители задержали на вещевом рынке "Троещина" в Деснянском районе Киева 17 граждан других стран, нелегально пребывающих на территории Украины, сообщается на сайте управления Национальной полиции в Киеве.

"Иностранцы проживали в Украине без необходимых документов. Некоторые из них вообще незаконно попали на территорию, а у других истек срок пребывания в Украине", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Представитель Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области Алевтина Сук сообщила, что нарушителями оказались граждане Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Бангладеш, Киргизстана и Армении.

По ее словам, 11 задержанных принудительно вернут на родину, еще двоим сократят сроки временного пребывания в Украине. Некоторым нарушителям придется заплатить штраф, так как их привлекли к ответственности по ст.203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Задержания были проведены в рамках операции "Мигрант", практический этап которой проходит с 18 октября по 19 ноября.

Теги: #троещина #полиция #нелегалы
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