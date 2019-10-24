Почти половина украинцев считает: экономическое положение в стране за год не изменилось

Улучшения в экономическом положении в Украине за последние 12 месяцев увидели 18% украинцев, при этом почти половина населения не видит изменений, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% - ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов, 30% - отметили ухудшение.

В то же время 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что не изменится, 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились с ответом.

В годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки. Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог - почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31% респондент. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.

Опрос проводился 19-22 октября. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.