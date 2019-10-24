Улучшения в международном имидже Украины видит каждый пятый украинец

Украинцы заметили улучшения в международном имидже страны и в отношениях с Западом, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным социсследования, по международному имиджу страны улучшения увидел 21% респондентов, в отношениях с Западом - 19%.

В возможностях найти работу позитивные изменения фиксируют 18%, в борьбе с коррупцией - 17%. По политической стабильности улучшение увидели 14%, в решении вопроса войны на Донбассе - 13%.

В то же время в ряде сфер респонденты скорее отмечали ухудшение. Скорее негативно оценили изменения качества медицинского обслуживания (45% - ухудшение, 12% - улучшение, 30% - отсутствие изменений), безопасности на дорогах (46% - ухудшение, 12% - улучшение, 34% - отсутствие изменений), тарифов на коммунальные услуги (52% - ухудшение, 8% - улучшение, 3% - отсутствие изменений), цен на основные товары и услуги (73% - ухудшение, 18% - отсутствие изменений и 3% - улучшение).

71% опрошенных отметил, что Украине больше всего не хватает мира. 43% считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - достаток, по 30% - развитие и справедливость, 8% - влияние в мире.

Наибольшей угрозой для Украины респонденты считают массовый выезд ее жителей за границу (56%). Около 45% угрозами считают экономический спад и обнищание населения. От 30% до 40% считают угрозами ухудшение здоровья нации, экологические катастрофы, полномасштабную войну Россией, рост преступности, деградацию и вымирание населения. От 20% до 30% - развал страны, девальвацию гривни, безвластие и массовые беспорядки. От 13% до 17% угрозами считают установление диктатуры, голод, международную изоляцию Украины и терроризм.

Опрос проводился 19-22 октября. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.