Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

Кассационный административный суд Верховного суда не выявил обстоятельств для возобновления сроков рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности.

"Суд отказал в возобновлении сроков для рассмотрения дела по существу и оставил в силе предыдущее решение, по которому иск был отклонен", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховному суде в четверг.

Таким образом, как отметили в суде, в удовлетворении заявления о возобновлении сроков рассмотрения иска по вновь выявленным обстоятельствам было отказано, поскольку таковые обстоятельства установлены не были.

На заседании речь не шла о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск экс-генпрокурора о восстановлении в должности был отклонен.

Как сообщалось, иск Шокина значился на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, - "о признании незаконным и отмене решения".

Шокин занимал должность генпрокурора Украины с 10 февраля 2015 по 3 апреля 2016 года. После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ имя Шокина упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма"), в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании. Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно, также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело "Бурисмы", не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.