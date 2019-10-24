События

11:51 24.10.2019

Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

2 мин читать
Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

Кассационный административный суд Верховного суда не выявил обстоятельств для возобновления сроков рассмотрения иска бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности.

"Суд отказал в возобновлении сроков для рассмотрения дела по существу и оставил в силе предыдущее решение, по которому иск был отклонен", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Верховному суде в четверг.

Таким образом, как отметили в суде, в удовлетворении заявления о возобновлении сроков рассмотрения иска по вновь выявленным обстоятельствам было отказано, поскольку таковые обстоятельства установлены не были.

На заседании речь не шла о рассмотрении по существу иска Шокина о восстановлении в должности генпрокурора: суд рассматривал исключительно вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск экс-генпрокурора о восстановлении в должности был отклонен.

Как сообщалось, иск Шокина значился на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, - "о признании незаконным и отмене решения".

Шокин занимал должность генпрокурора Украины с 10 февраля 2015 по 3 апреля 2016 года. После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ имя Шокина упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма"), в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании. Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно, также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело "Бурисмы", не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

Теги: #верховный_суд #генпрокуратура #суд #шокин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:50 24.10.2019
В Генпрокуратуре пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления

В Генпрокуратуре пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления

18:21 23.10.2019
Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

Горбатюк намерен обжаловать в суде приказ о своем увольнении

18:13 23.10.2019
"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

"Евросолидарность" выиграла суд у "NewsOne" – решение Кассационного суда

17:58 23.10.2019
Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры

Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры

15:42 23.10.2019
Суд назначил рассмотрение дела Штепы на 21 ноября

Суд назначил рассмотрение дела Штепы на 21 ноября

15:15 23.10.2019
Около тысячи прокуроров Генпрокуратуры в среду сдают анонимный экзамен в рамках аттестации

Около тысячи прокуроров Генпрокуратуры в среду сдают анонимный экзамен в рамках аттестации

14:53 23.10.2019
Суд в Киеве арестовал экс-замглавы МЭРТ Бровченко и назначил залог более 3 млн грн

Суд в Киеве арестовал экс-замглавы МЭРТ Бровченко и назначил залог более 3 млн грн

14:30 23.10.2019
Апелляционный суд Лондона обязал экс-владельцев ПриватБанка до 12 ноября оплатить расходы банка в 10,9 млн фунтов стерлингов

Апелляционный суд Лондона обязал экс-владельцев ПриватБанка до 12 ноября оплатить расходы банка в 10,9 млн фунтов стерлингов

14:10 23.10.2019
Украина не смогла обжаловать в Верховном суде РФ решение о компенсации Татнефти $112 млн по делу Укртатнафты

Украина не смогла обжаловать в Верховном суде РФ решение о компенсации Татнефти $112 млн по делу Укртатнафты

14:09 23.10.2019
Суд взял под частичный домашний арест подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце" совладельца Kyiv Food Market

Суд взял под частичный домашний арест подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце" совладельца Kyiv Food Market

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Неизвестная женщина похитила младенца на Киевщине, полиция ввела план-перехват

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет собрался на заседание после пятимесячного перерыва

ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

Чубаров призывает срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море и соответствующие договоры с РФ

В Ровенской области в ДТП с автобусом Киев – Варшава и грузовиком погиб водитель, трое пассажиров травмированы

На Донбассе погиб нацгвардеец

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Три человека погибло в результате ДТП в Винницкой области

В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА