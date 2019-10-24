События

11:46 24.10.2019

Киевсовет собрался на заседание после пятимесячного перерыва

2 мин читать
Киевсовет собрался на заседание после пятимесячного перерыва

Депутаты Киевского городского совета в четверг смогли собраться для проведения заседания после пятимесячного перерыва.

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил, что на заседании присутствует 71 из 120 депутатов при необходимых 61. Мэр столицы поблагодарил собравшихся за то, что они смогли прибыть на сессию, несмотря на "политическую турбулентность".

"В зале зарегистрирован 71 депутат, кворум есть… Уважаемые коллеги, хорошо, что депутаты, понимая свою ответственность перед киевлянами, собрались сегодня на заседание Киевсовета. Нам необходимо принять ряд важных для жизнеобеспечения столицы Украины решений", - отметил Кличко.

Среди ключевых вопросов для Киева городской голова назвал корректировки в бюджет, которые позволят урегулировать повышение социальных выплат, назначение надбавок сотрудникам образовательной сферы, выплату зарплаты транспортникам. Отдельно Кличко заявил, что приоритетом сегодня станет вопрос подготовки Киева к отопительному сезону, который, как утверждает мэр, начнется в пятницу, 25 октября.

"Первыми тепло начнут получать учреждения социальной сферы, больницы, детские сады и школы. На полный запуск системы теплоснабжения по процедуре нам необходимо 10 дней. Не будем забывать, что в Киеве самая большая в Европе система централизованной поставки теплоэнергии", - добавил городской голова.

В последний раз Киевсовет собирался на заседание 16 мая.

19 сентября Кличко сообщил, что Киевсовет в очередной не собрал кворум для сессии (на заседании зарегистрировалось 38 депутатов при минимально необходимом 61) и обратился в Верховную Раду относительно его роспуска и назначения досрочных выборов в столице.

Теги: #киевсовет #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:50 19.10.2019
Антикоррсуд объявил перерыв по делу Гладковского до полудня субботы

Антикоррсуд объявил перерыв по делу Гладковского до полудня субботы

02:27 14.10.2019
Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию в Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят в Люксембурге ситуацию в Украине

12:34 13.10.2019
В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

В Киеве прошло заседание рабочей группы по программным процессам НАТО

19:04 04.10.2019
ЦИК проведет в субботу заседание

ЦИК проведет в субботу заседание

12:36 03.10.2019
Законопроект об изменениях в закон о столице предусматривает сокращение количества депутатов Киевсовета

Законопроект об изменениях в закон о столице предусматривает сокращение количества депутатов Киевсовета

11:12 19.09.2019
Кличко обратился в Раду относительно роспуска Киевсовета и назначения досрочных выборов в Киеве

Кличко обратился в Раду относительно роспуска Киевсовета и назначения досрочных выборов в Киеве

19:27 17.09.2019
Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

Кличко и лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести в четверг сессию для решения острых для Киева вопросов

11:40 12.09.2019
Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета

Кличко инициировал консультации с главами фракций относительно вопроса досрочного прекращения полномочий Киевсовета

14:53 11.09.2019
Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

Ряд депутатов Киевсовета призывают власти Украины скорее принять закон "О столице"

20:41 05.09.2019
Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

Заседание фракции "Слуга народа" прошло при участии Зеленского, членов Кабмина и генпрокурора – нардеп Швец

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Неизвестная женщина похитила младенца на Киевщине, полиция ввела план-перехват

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения по сути иска о восстановлении Шокина в должности генпрокурора

В Генпрокуратуре пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления

ГИЯРУ и Госцентр по ядерной и радиационной безопасности ожидают реакции международных партнеров на переподчинение инспекции Минэкоэнерго

Чубаров призывает срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море и соответствующие договоры с РФ

В Ровенской области в ДТП с автобусом Киев – Варшава и грузовиком погиб водитель, трое пассажиров травмированы

На Донбассе погиб нацгвардеец

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Три человека погибло в результате ДТП в Винницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА