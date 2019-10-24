Чубаров призывает срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море и соответствующие договоры с РФ

Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет о необходимости широкого обсуждения всеми заинтересованными сторонами ситуации с выловом рыбы в Азовском море и перспективы подписания Государственным агентством рыбного хозяйства Украины договоров о распределении квот на вылов с российской стороной.

"В канун нового подписания с российской стороной сомнительных и противоправных документов руководство Государственного агентства рыбного хозяйства Украины заранее, в частности, в социальных сетях, прибегло к формированию желаемого для себя общественного мнения… Мы со своей стороны предлагаем срочно собраться всем заинтересованным сторонам и делегированным представителям общественности для обсуждения правовых и моральных аспектов ситуации с рыболовством в Азовском море, которое длится с момента оккупации Крыма", - написал Чубаров в Facebook.

Он отметил, стороной, способной "в очень краткие сроки" организовать соответствующую эффективную встречу, мог бы стать комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентскому сотрудничеству.

Глава меджлиса отметил, что Госагентство рыбного хозяйства вышло на прямую финишную подписания с российской стороной "сомнительного протокола" о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год. Он напомнил, что год назад, 23 октября 2018 года, в результате прямого вмешательства ряда народных депутатов, и его в том числе, члены российской делегации были вынуждены покинуть Украину ни с чем.

"Позже, в начале 2019 года, Государственное агентство рыбного хозяйства Украины все-таки подписало с российской стороной протокол о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море на 2019 год. Ничто тогда не остановило украинских чиновников и рыбных дельцов от унизительного действа - ни мораль, ни право, ни справедливость. Подписание и обмен документами прошли... по дипломатическим каналам", - написал Чубаров.