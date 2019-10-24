События

09:47 24.10.2019

На Донбассе погиб нацгвардеец

1 мин читать
На Донбассе погиб нацгвардеец

Главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Гостомельской бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антиков погиб 23 октября на передовой во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины.

Как сообщается на странице Национальной гвардии Украины, погибшему артиллеристу было 23 года.

"Он был замечательным побратимом и профессиональным артиллеристом… Весь личный Национальной гвардии Украины в искренней скорби вместе с родными и близкими Дмитрия", - говорится в сообщении.

Теги: #нацгвардия #смерть #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 23.10.2019
Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

Зеленский пока не знает, каким будет закон "об особом статусе Донбасса", намерен обсуждать его и в "нормандском формате", и с украинским обществом

17:06 23.10.2019
Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

Кучма: Решение вопросов безопасности на Донбассе должно стоять на первом месте

16:01 23.10.2019
Во Львовской области троим врачам объявили подозрение в связи со смертью роженицы

Во Львовской области троим врачам объявили подозрение в связи со смертью роженицы

18:11 21.10.2019
Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

14:13 21.10.2019
В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

В Офисе президента обсудили законопроект, который должен решить соцпроблемы семей заложников и пропавших без вести на Донбассе

12:33 21.10.2019
Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

Североатлантический совет НАТО намерен обсудить с руководством Украины реформы и ситуацию на Донбассе в ходе визита 30-31 октября

11:50 21.10.2019
Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии вопросы российской агрессии на Донбассе

Секретарь СНБО Данилов обсудил с министром обороны Эстонии вопросы российской агрессии на Донбассе

15:31 19.10.2019
КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

КС 22 октября будет решать, открывать ли производство по закону об особом статусе Донбасса

10:37 19.10.2019
Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

17:33 17.10.2019
Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, возглавлявшего подразделение "МГБ ДНР"

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, возглавлявшего подразделение "МГБ ДНР"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, но на участках разведения было тихо

Похищенный в Коцюбинском младенец найден живым и невредимым

Неизвестная женщина похитила младенца на Киевщине, полиция ввела план-перехват

За минувшие сутки погиб украинский военный, три раненых в результате 24 обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ровенской области в ДТП с автобусом Киев – Варшава и грузовиком погиб водитель, трое пассажиров травмированы

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, заняв 64-е место

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Три человека погибло в результате ДТП в Винницкой области

В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

КНДР надеется, что до конца года США примут "мудрое" решение в переговорах денуклеаризации

Помпео и Епифаний обсудили недопустимость притеснения права на свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе – посольство

Минэкоэнерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями

По решению властей Испании останки Франко будут эксгумированы и перенесены на новое место захоронения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА