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07:52 24.10.2019

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-Гончарук

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Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-Гончарук

 Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business – 2020, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Украина поднялась сразу на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран", - написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Премьер-министр Украины указал, это является позитивным сигналом для украинских предпринимателей и "зеленым светом" для иностранных инвесторов

По мнению Гончарука, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам: защита миноритарных акционеров - это +27 пунктов благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях; получение разрешения на строительство - это +10 пунктов за счет устранения требований к найму независимого проектировщика и инженера технадзора и введения в систему онлайн-уведомлений, а также уменьшение стоимости разрешений на строительство в пределах Киева.

"Уверен, что такими темпами наше государство, путем успешных реформ, станет магнитом для инвестиций в ближайшее время", - подытожил Гончарук.

Теги: #гончарук #украина #рейтинг
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