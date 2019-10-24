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07:15 24.10.2019

Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Вчера, 23 октября, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов: дважды вблизи Водяного на Приазовье - из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ; дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Песков и два раза неподалеку Лебединского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты: Луганское, Крымское, Новолуганское, Золотое, Южное.

С начала текущих суток вооруженные боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

"Оба обстрелы зафиксированы вблизи Марьинки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник вел огонь из автоматических гранатометов, РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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