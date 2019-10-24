Три человека погибло в результате ДТП в Винницкой области

23 октября возле села Писаревка Ямпольского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП, сообщает отдел коммуникации в Винницкой области.

"Предварительно установлено, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093", местный житель, выполняя маневр обгона, а не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Винницкой области.

От полученных травм на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир "ВАЗа"..

"Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)", - подытожили в полиции.