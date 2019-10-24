В Запорожье полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению "метадона"

Полицейские в Шевченковском районе Запорожья обнаружили нарколабораторию по изготовлению наркотических средств, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"23 октября в полицию Запорожской области поступило сообщение о том, что на территории домовладения в Шевченковском районе города Запорожья функционирует подпольную нарколабораторию, в которой изготовляется наркотическое средство "метадон", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в среду вечером.

Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к организации деятельности нарколаборатории.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства". – подытожили в полиции.