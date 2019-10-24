КНДР надеется, что до конца года США примут "мудрое" решение в переговорах денуклеаризации

Переговоры по денуклеаризации между Северной Кореей и США еще возможны, но все будет зависеть от того, какое решение примут США до конца года, заявил советник МИД КНДР Ким Ге Гван.

"Есть воля, есть путь. Мы хотим посмотреть, насколько мудро США пройдут конец года", - цитирует ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) заявление Ким Ге Гвана.

Он выразил надежду, что "особые" отношения между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом создадут "движущую силу" для устранения вызовов между двумя странами в будущем.

"Я искренне надеюсь, что на основе тесных отношений будет обеспечена движущая сила для преодоления всех препятствий между КНДР и США и продвижения двусторонних отношений в более выгодном направлении", - добавил он.

Советник МИД КНДР также раскритиковал вашингтонских чиновников за то, что они "враждебны" к Северной Корее и охвачены "менталитетом холодной войны", несмотря на политическое суждение и намерение Трампа.

В начале этого месяца в столице Швеции сорвались переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне между КНДР и США. Пхеньян обвинил Вашингтон в неспособности придумать новое предложение. При этом США заявили, что обе стороны провели "хорошие" обсуждения.