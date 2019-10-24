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03:25 24.10.2019

Помпео и Епифаний обсудили недопустимость притеснения права на свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе – посольство

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Помпео и Епифаний обсудили недопустимость притеснения права на свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе – посольство

 

 

Государственный секретарь США Майк Помпео и Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время встречи обсудили недопустимость притеснения права на свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе, сообщает посольство Украины в США.

"Государственный секретарь США обратил внимание на недопустимость насилия в отношении вероисповедания, которое имеет место в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных ей частях Донбасса", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в среду вечером

Во время встречи Помпео поздравил главу е ПЦУ с получением премии Афинагора за защиту прав человека.

"Также Майк Помпео выразил надежду на решение вызванного Россией конфликта на востоке Украины дипломатическими путями", - отмечается в сообщении.

 

Теги: #помпео #сша #епифаний #украина #встреча
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