Минекоенерго проведет совместные измерения загрязнения воздуха совместно с независимыми лабораториями

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с независимыми лабораториями проведут совместное измерение загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба Минекоенерго.

"Уровень загрязнения воздуха в Украине - тема, которая на протяжении последних дней больше всего беспокоит население нашего государства. По данным от Гидромедцентра концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит, что воздух в украинских городах чистое. Преимущественно источником загрязняющих веществ в городах Украины является автомобильный транспорт, в крупных промышленных городах - выбросы предприятий", говорится в сообщении, на официальной странице Минэкоенерго в соцсети Фейсбук

По результатам экстренного совещания будут проведены следующие действия:

1) Министр Алексей Оржель поручил привести украинские показатели к европейскому формату, чтобы иметь возможность сравнивать качество воздуха в Украине и других странах.

2) Чтобы еще раз проверить достоверность данных Министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями.

3) Разработать план по модернизации системы мониторинга и перевода его в онлайн режим

"На данный момент времени показатели совершаются Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме- отбор проб осуществляется 4 раза в сутки 6 дней в неделю и не в полном режиме - когда отбор проб осуществляется 2 раза в сутки, - подытожили в минэкоэнерго.