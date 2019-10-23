Результат прохождения полиграфа депутата Дубинского будет известен в понедельник

Официальный результат прохождения полиграфа народным депутатом заместителем главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского будут известны в понедельник, заявляет его адвокат Татьяна Костина.

"Это произошло. Результат мы получим, надеюсь, в понедельник. Результат подтвержденный документально", сказала Костина после прохождения процедуры на детекторе лжи в среду, в Киеве.

Она подчеркнула, что Дубинский добровольно прошел тесты на полиграфе.

По словам полиграфолога Виталия Опанасенко, "в тесте контрольно-проверочных вопросов мы имеем результаты в пользу опрашиваемого лица".